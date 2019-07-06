كورة ستار bein hd1 مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot كورة ستار...

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كورة ستار الكاميرون ونيجيريا بث مباشر yalla shoot يوتيوب، يلا شوت مباراة الكاميرون ونيجيريا لايف موبايل اليوم السبت الموافق 6-7-2019 في إطار دور 16 بأمم إفريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب الكاميرون مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة الكاميرون ونيجيريا أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

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تابع لايف مباراة الكاميرون بث مباشر اليوم، ستكون مباراة الكاميرون ضد نيجيريا مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الكاميرون ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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جاري رفع البث المباشر لمباراة الكاميرون ونيجيريا

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بدأ منتخب الكاميرون مشواره بالمجموعة السادسة بالفوز على غينيا بيساو 2/0، ثم التعادل مع غانا والتعادل مع بنين وصعد وصيفًا برصيد 5 نقاط.

يبدو منتخب الكاميرون ليس في أفضل حالاته خلال النسخة الحالية، فهناك مشاكل فنية واضحة خاصة في قلب الهجوم، مع قرار مثير للجدل بعدم استدعاء المخضرم فينسينت أبوبكر بخلاف مرض جويل تاغو بالقلب.

يملك منتخب نيجيريا أسلحة مميزة تجعله فريقًا منظمًا وسريعًا، ولكن صدمة الخسارة أمام مدغشقر في آخر لقاءات دور المجموعات تحاصر المدرب الألماني جيرنوت روهر.