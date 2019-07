شاهد : القنوات المفتوحة الناقلة Ghana vs. Tunisia الأثنين 8-7-2019 في الدور ال16 بكأس إفريقيا وموعد...

شوف Ghana vs. Tunisia القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس وغانا ملخص ونتيجة مباراة تونس ومالي ،Tunisia Tv اليوم في إطار الدور ال16 الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، اليوم الأثنين 8 يوليو 2019،Watch the match Ghana vs. Tunisia ولا أحد يستطيع أن يُنكر أن مباراة اليوم ستكون قوية حيث أنها تجمع بين فريقين من ألمع المنتخبات الأفريقية، فى اطار جولات الدور ال16 لنسور قرطاج في بطولة كأس الامم الافريقية فى دور ال 16 African Cup of Nations حيث سوف يكون توقيت مباراة تونس وغانا يوم الأثنين على ملعب استاد الأسماعيلية Tunisia will meet with Ghana in the Round of 16 in the 2019 African Cup of Nations ,وهناك الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي يفضلون المنتخب التونسي ويرغبون بمتابعة كافة مبارياته، وذلك من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وسوف نتابع معكم تردد القنوات التي ستقوم بنقل المباراة اليوم الأثنين 8 يوليو 2019.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس وغانا مباشر

يبحث الجميع عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة تونس وغانا لمشاهدة مباراة المنتخب التونسي ضد منتخب غانا في اطار الدور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بشكل جيد دون تقطيع أو تشفير وهذا ما سأقدمه لكم في السطور التالية، فتابعونا

ونذكر أيضًا أن مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الغاني ستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

توقيت مشاهدة مباراة تونس وغانا القادمة

يوم الأثنين 8 يوليو 2019 يلتقي منتخب تونس مع منتخب غانا في اطار منافسات الدور ال 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019، على أرض ملعب “الاسماعيلية” في الأوقات التالية:

20:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. 19:00 بتوقيت غرينتش. 21:00 بتوقيت مصر المحلي والسودان. 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. 23:0 بتوقيت الامارات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وغانا مباشر

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي عن قائمة القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لمشاهدة مباراة تونس وغانا مباشرة وبدون تقطيع او تشويش، وسوف تذاع مباراة تونس وغانا على الهواء مباشرة في بث حي على القناة المصرية الأرضية الجديدة تايم سبورت التي تم إطلاقها خصيصًا لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد حصلت مصر على حقوق بث وإذاعة بعض مباريات البطولة باعتبارها المستضيف، كما سيتم إذاعة المباراة على قناة beIN SPORTS Max HD 1 القطرية المشفرة وقناة بي إن سبورت ماكس أش دي 2،هذا بخلاف انه يمكن مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر من خلال تردد قناة ارينا سبورت.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وغانا مجانًا

وسوف نتعرف من خلال الجدول التالي على جميع القنوات المفتوحة التي ستعمل على نقل المباراة للجماهير، وكذلك سنتعرف على الأقمار الصناعية التي تنقل المباريات:

