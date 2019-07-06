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شاهد : القنوات المفتوحة الناقلة Ghana vs. Tunisia الأثنين 8-7-2019 في الدور ال16 بكأس إفريقيا وموعد...

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شوف Ghana vs. Tunisia القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس وغانا ملخص ونتيجة مباراة تونس ومالي ،Tunisia Tv اليوم في إطار الدور ال16 الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، اليوم الأثنين 8 يوليو  2019،Watch the match  Ghana vs. Tunisia ولا أحد يستطيع أن يُنكر أن مباراة اليوم ستكون قوية حيث أنها تجمع بين فريقين من ألمع المنتخبات الأفريقية، فى اطار جولات الدور ال16 لنسور قرطاج في بطولة كأس الامم الافريقية فى دور ال 16  African Cup of Nations حيث سوف يكون توقيت مباراة تونس وغانا    يوم الأثنين على ملعب استاد الأسماعيلية  Tunisia will meet with Ghana  in the Round of 16  in the 2019 African Cup of Nations ,وهناك الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي يفضلون المنتخب التونسي ويرغبون بمتابعة كافة مبارياته، وذلك من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وسوف نتابع معكم تردد القنوات التي ستقوم بنقل المباراة اليوم الأثنين 8 يوليو 2019.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس وغانا مباشر

يبحث الجميع عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة تونس وغانا لمشاهدة مباراة المنتخب التونسي ضد منتخب غانا في اطار الدور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بشكل جيد دون تقطيع أو تشفير وهذا ما سأقدمه لكم في السطور التالية، فتابعونا

ونذكر أيضًا أن مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الغاني ستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية .

توقيت مشاهدة مباراة تونس وغانا القادمة

يوم الأثنين 8 يوليو 2019 يلتقي منتخب تونس مع منتخب غانا في اطار منافسات الدور ال 16  بكأس  الأمم الأفريقية 2019، على أرض ملعب “الاسماعيلية” في الأوقات التالية:

20:00  بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.
19:00 بتوقيت غرينتش.
21:00 بتوقيت مصر المحلي والسودان.
22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
23:0 بتوقيت الامارات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وغانا مباشر

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي عن قائمة القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لمشاهدة مباراة تونس وغانا مباشرة وبدون تقطيع او تشويش، وسوف تذاع مباراة تونس وغانا على الهواء مباشرة في بث حي  على القناة المصرية الأرضية الجديدة تايم سبورت التي تم إطلاقها خصيصًا لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد حصلت مصر على حقوق بث وإذاعة بعض مباريات البطولة باعتبارها المستضيف، كما سيتم إذاعة المباراة على قناة beIN SPORTS Max HD 1 القطرية المشفرة وقناة بي إن سبورت ماكس أش دي 2،هذا بخلاف انه يمكن مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر من خلال تردد  قناة ارينا سبورت.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وغانا مجانًا

وسوف نتعرف من خلال الجدول التالي على جميع القنوات المفتوحة التي ستعمل على نقل المباراة للجماهير، وكذلك سنتعرف على الأقمار الصناعية التي تنقل المباريات:

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القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة التشاد
قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 قناة بين سبورت الفرنسية
DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة ديكال بلوس
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

تردد قناة اورتيم ORTM
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب  ORTB
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا
EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا
Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

تردد قناة يورو سبورت 2
Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة Eurosport 2
Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة سبورت بلوس  SPORT +
Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى
EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول
Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة UBC TV Uganda
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

تردد قناة RTS1
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الكلمات الدلائليه
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