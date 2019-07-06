شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتفى بالمران الصباحى اليوم بعد خسارة ودية بطل كأس قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، الاكتفاء بالمران الصباحى الذى خاضه الفريق الأبيض اليوم السبت، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بعد خوض ودية إيل ليماسول بطل كأس قبرص فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الجمعة، والتى خسرها الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك عدم إقامة مران مسائى اليوم لإراحة اللاعبين بعد الودية الأولى التى خاضها الفريق مع بطل كأس قبرص بالأمس، والاكتفاء بالمران على فترة واحدة ضمن معسكر الفريق الأبيض المقام حالياً فى قبرص والذى انطلق الاثنين الماضى ويستمر لمدة 13 يوماً.

وبذلك سيكون هناك متسع من الوقت أمام لاعبى الزمالك من أجل متابعة مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا التى تقام فى التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى، فى دور الـ16 بأمم إفريقيا المقامة حاليا فى مصر.

ويتبقى للزمالك 3 وديات أخرى، حيث يستعد الفريق الأبيض من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.