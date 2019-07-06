شكرا لقرائتكم خبر عن السويدى ليندجرين مديرا فنيا لفريق يد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، تولى السويدى أولا ليندجرين على تدريب فريق كرة اليد الأول فى الموسم المقبل 2019 / 2020 .

وكشف مصدر مسئول بفريق كرة اليد بالأهلى وصول المدير الفنى السويدى اليوم السبت، على أن يتم الإعلان عن التعاقد رسميا غدا الأحد.

وشغل ليندجرين منصب مدرب منتخب السويد منذ عام 2008 و حتى عام 2016 محققا معهم المركز الرابع فى مونديال 2010 و ثانى العالم فى أولمبياد لندن 2012 .

كما أنه خلال مسيرته كلاعب حقق العديد من الإنجازات، أبرزها ذهبية بطولة أوروبا عام 1994 و 1998 .