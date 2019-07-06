اخبار الرياضه

السويدى ليندجرين مديرا فنيا لفريق يد الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السويدى ليندجرين مديرا فنيا لفريق يد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، تولى السويدى أولا ليندجرين على تدريب فريق كرة اليد الأول فى الموسم المقبل 2019 / 2020 .

وكشف مصدر مسئول بفريق كرة اليد بالأهلى وصول المدير الفنى السويدى اليوم السبت، على أن يتم الإعلان عن التعاقد رسميا غدا الأحد.

وشغل ليندجرين منصب مدرب منتخب السويد منذ عام 2008 و حتى عام 2016 محققا معهم المركز الرابع فى مونديال 2010  و ثانى العالم فى أولمبياد  لندن 2012 .

كما أنه خلال مسيرته كلاعب حقق العديد من الإنجازات، أبرزها ذهبية بطولة أوروبا عام 1994 و 1998 .


الجارحى 2
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السويدى ليندجرين مديرا فنيا لفريق يد الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا