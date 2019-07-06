شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم لاعبو منتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 باستاد القاهرة، بعدما تأهل المنتخب الوطنى متصدرًا المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، فى دور المجموعات، فيما تأهل منتخب الأولاد، ثالث المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه لاعبو المنتخب الوطني في دور المجموعات قبل مواجهة جنوب أفريقيا في موقعة كان 2019، حسب موقع هوسكورد العالمى للإحصائيات..

- تريزيجيه

وضع موقع هوسكورد محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب منتخب مصر، كأفضل لاعبى الفراعنة خلال دور المجموعات بعدما حصل على تقييم 7.84 من 10، بعد مشاركته فى 3 مباريات بدور المجموعات بواقع 255 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع هدفًا آخر، وكانت له تسديدتان على المرمى ودقة تمريراته وصلت لـ 75.9%، فيما حصل على لقب رجل المباراة فى مباراة مصر وزيمبابوى بالجولة الأولى.

- محمد الشناوى

يأتى فى المركز الثانى محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر، الذى حصل على تقييم 7.59 من 10، بعد مشاركته فى 3 مباريات بمعدل 270 دقيقة، حافظ خلالها على نظافة شباكه وشباك الفراعنة لأول مرة فى جميع مباريات دور المجموعات، فيما وصلت دقة تمريراته 68.4%.

- أحمد المحمدى

فى المركز الثالث يتواجد أحمد المحمدى، الظهير الأيمن للمنتخب الوطنى، بعدما حصل على تقييم 7.4 من 10، بعد مشاركته فى 3 مباريات بمعدل 270 دقيقة، وصلت خلاله دقة تمريراته 69% وحصل على لقب رجل المباراة فى مباراة مصر وأوغندا بالجولة الثالثة، فيما أحرز هدفين وحصل على إنذار.

- محمد صلاح

جاء محمد صلاح، جناح منتخب مصر، فى المركز الرابع من بين لاعبى المنتخب، بعدما حصل على تقييم 7.4 من 10، بعدما شارك فى 3 مباريات بمعدل 270 دقيقة، حيث نجح فى إحراز هدفين وكانت له 5 تسديدات على المرمى، ووصلت دقة تمريراته إلى 70%.

- محمود علاء

فى المركز الخامس يتواجد محمود علاء، مدافع منتخب مصر، الذى حصل على تقييم 7.4 من 10، بعدما شارك فى مباراتين بمعدل 180 دقيقة، حصل خلالها على إنذار ووصلت دقة تمريراته لـ 85%، والالتحامات الهوائية لـ 4.5.

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- أيمن أشرف

فيما احتل أيمن أشرف، ظهير أيسر منتخب مصر، المركز السادس، بعدما حصل على تقييم 7.3 من 10، بعد مشاركته فى 3 مباريات بواقع 270 دقيقة، صنع خلالهم هدفين ووصلت دقة تمريراته إلى 72%.

- أحمد حجازى

أما أحمد حجازى، مدافع منتخب مصر، فجاء فى المركز السابع، بعدما حصل على تقييم 7.11 من 10، بعدما شارك فى 3 مباريات بمعدل 270 دقيقة، وصلت خلالهم دقة تمريراته إلى 81%.

- طارق حامد

فيما جاء طارق حامد، لاعب خط وسط منتخب مصر، فى المركز الثامن من بين لاعبى المنتخب، بعدما حصل على تقييم 7 من 10، بعد مشاركته فى مباراتين بشكل أساسى ومباراة كبديل، بمعدل 208 دقيقة، ووصلت دقة تمريراته خلالهم إلى 83%.

- مروان محسن

كما جاء مروان محسن، مهاجم منتخب مصر، فى المركز التاسع من بين لاعبى المنتخب بعدما حصل على تقييم 6.8 من 10، بعد مشاركته فى مباراتين بشكل أساسى ومباراة كبديل، بمعدل 184 دقيقة كانت له تسديدة على المرمى ووصلت دقة تمريراته إلى 65%.

- محمد الننى

فيما جاء محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر، فى المركز العاشر، بعدما حصل على تقييم 6.7، بعد مشاركته فى 3 مباريات بمعدل 242 دقيقة حصل خلالهم على إنذار، ووصلت دقة تمريراته إلى 90.8%.

- باهر المحمدى

جاء باهر المحمدى، مدافع منتخب مصر فى المركز الحادى عشر من بين لاعبى الفراعنة بعدما حصل على تقييم 6.7 من 10، خلال مشاركته فى مباراة واحدة بمعدل 90 دقيقة، وصلت خلالهم دقة تمريراته إلى 76%.

- عبدالله السعيد

وفى المركز الثانى عشر تواجد عبدالله السعيد، صانع ألعاب منتخب مصر، الذى حصل على تقييم 6.6 من 10، بعد مشاركته فى 3 مباريات بمعدل 229 دقيقة، وصلت خلالهم دقة تمريراته إلى 79%.

- نبيل عماد "دونجا"

جاء نبيل عماد دونجا، لاعب منتخب مصر، فى المركز الثالث عشر بعدما حصل على تقييم 6.4 من 10، بعد مشاركته فى مباراة بشكل أساسى ومباراة كبديل، بمعدل 99 دقيقة، حيث وصلت دقة تمريراته إلى 96%.

- أحمد حسن

وفى المركز الرابع عشر، يتواجد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر، حيث حصل على تقييم 6.3 من 10، الذى شارك لمدة 56 دقيقة، وصلت دقة تمريراته خلالهم إلى 40%.

- وليد سليمان

جاء وليد سليمان، صانع ألعاب منتخب مصر، ف المركز الخامس عشر، حيث حصل على تقييم 6.3 من 10، بعدما شارك فى مباراتين كبديل، لمدة 53 دقيقة، وصلت دقة تمريراته إلى 57%.

فى المركز السادس عشر يتواجد عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، الذى حصل على تقييم 6.2 من 10، بعدما شارك فى مباراة كبديل لمدة 19 دقيقة قبل أن يتم إيقافه حتى نهاية دور المجموعات، لأسباب أخلاقية، ووصلت دقة تمريراته إلى 90%. - على غزال - على غزال

- عمرو وردة

جاء على غزال، لاعب منتخب مصر، فى المركز السابع عشر من بين لاعبى منتخب مصر، بعدما حصل على تقييم 6 من 10، عقب مشاركته لمدة 6 دقائق فقط، حصل خلالهم على إنذار وكانت دقة تمريراته 33%.

- عمر جابر

فى المركز الثامن عشر والأخير جاء عمر جابر، لاعب منتخب مصر، الذى حصل على تقييم 6 من 10، بعد مشاركته لمدة دقيقة واحدة.