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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 6 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها حارس الأهلي السابق يرفض تقاضى 3 ملايين جنيه سنوياً فى الزمالك، الزمالك يدرس بقاء شيكابالا فى الموسم الجديد.

حارس الأهلي السابق يرفض تقاضى 3 ملايين جنيه سنوياً فى الزمالك

كشف مصدر مطلع بالزمالك أن عرض النادى الأبيض لأحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى السابق والمقاصة الحالى توقف عند 3 ملايين جنيه سنوياً راتباً مقابل الانضمام لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار خطة الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للاصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الذى يخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر حتى 19 يوليو الجارى.

تعرف على طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية، التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الحارى .

فرجانى ساسى يتلقى عرضاً تركياً لضمه فى الصيف..اعرف التفاصيل

تلقى الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، عرضا من أحد الأندية التركية من أجل ضمه، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد تألقه مع الفريق الأبيض هذا الموسم.

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الزمالك يدرس بقاء شيكابالا فى الموسم الجديد

يدرس مسئولو الزمالك، استمرار محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض ضمن صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد بعد نهاية إعارته لأبولون سميرنى اليونانى وعودته للنادى الأبيض.

تعرف على برنامج الأهلي فى أول أيام معسكر إسبانيا

يبدأ فريق الأهلى اليوم، السبت، معسكر الإعداد الذى يقام فى مدينة اليكانتى الإسبانية ويستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى؛ استعداداً للمباريات المتبقية من الموسم الجارى، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد.

الإسماعيلى يلاقى ذئاب الجبل ودياً استعداداً للزمالك

اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مع نظيره بفريق المقاولون العرب على إقامة مباراة ودية بينهما أحد يومى 17 أو 18 من يوليو الجارى.

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

يخوض منتخب مصر، فى التاسعة مساء اليوم السبت، مباراة مهمة مع نظيره الجنوب أفريقى على استاد القاهرة ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.