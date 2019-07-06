شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار الملايين من متابعى كرة القدم صوب استاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطنى عندما يستضيف منتخب جنوب أفريقيا فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستصيفها مصر حتي 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية، والتى تستلزم فوز أحد الفريقين للتأهل لدور الـ8 لبطولة الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنقل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا على قناة تايم سبورتس.

حكم مباراة مصر وجنوب افريقيا

اختارت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 الحكم الجابونى إريك أوتوجو كاستان، لإدارة مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

كيف تأهل منتخب مصر و جنوب أفريقيا

تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف، وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

بينما تأهل منتخب جنوب أفريقيا كثالث المجموعة الرابعة بعد بعد الفوز على ناميبيا بهدف و الخسارة أمام المغرب و كوت ديفوار.

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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب الأولاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 خاصة أن الفريق يضع الحصول على اللقب فى أهم أولوياته لإسعاد الجماهير المصرية التى لا ترضى بأقل من ذلك وخوض اللقاء بعناصر الخبرة كما حدث فى مباراتى الإفتتاح أمام زيمبابوي ثم الكونغو الديمقراطية حيث سيتم الدفع بمحمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وفى الوسط محمد النني و طارق حامد وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن.

بينما يغيب عن اللقاء أحمد حسن كوكا للإصابة بكدمة فى أنكل القدم ، و محمود عبد الرحيم جنش للإصابة وإستبعاده من المنتخب بعد إجراءه عملية وتر أكيلس.



تاريخ المواجهات

واجه الفريق المصرى منافسه جنوب أفريقيا فى 4 مباريات رسمية، كانت بدايتها عام 1996، وآخرها تصفيات أمم أفريقيا لعام 2012، واستطاعت مصر تحقيق الفوز في مبارتين ، بينما انتصرت جنوب إفريقيا في مباراة واحدة ، وجمع التعادل بين المنتخبين في مباراة.. وتمكنت مصر خلال فوزها على جنوب إفريقيا في المباراتين تسجيل ثلاثة أهداف ، بينما لم يسكن شباك المنتخب المصري إلا هدف وحيد من الفريق الخصم.

تعليمات حضور المباراة

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التعليمات الخاصة بمباراة اليوم المقرر إقامتها بين مصر وجنوب افريقيا ضمن دور الـ 16 للبطولة، وأكد الدكتور مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة منسق عام مباريات استاد القاهرة على أن التعليمات سيتم تطبيقها بدقة بناء على ما أسفرت عنه عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بالمباراة، وذلك على النحو التالي:

- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول مباريات دور ال16 فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.

لن يسمح بدخول السيارات المصرح لها إلى المقصورة الرئيسية وتم اعتماد استقبال شرفي لضيوف البطولة عبر سجادة حمراء مع توافر سيارات "Golf Car” لمن يرغب في استخدامها.

عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم ، وعدم السماح للإعلاميين الذين لم يحصلوا على تصريح المباراة بالتواجد في المدرجات المخصصة للجماهير إلا بموجب تذاكر المباراة.

- عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد، مشيرا إلى أن التذاكر المباعة بمعرفة شركة تذكرتي لا تتجاوز السعة المقررة بما يؤكد وجود مقعد لكل حامل تذكرة.

-ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبريه وأي مواد معدنية صلبة.

- قامت اللجنة المنظمة من خلال الرعاة المحليين بتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات ، حرصا على راحة الجماهير.

_تحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وفق ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأفريقي وتوصي اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه إلى الاستاد عبر المواصلات العامة.