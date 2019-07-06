شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. المقاصة يحدد سعر بيع أحمد عادل للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو نادى مصر المقاصة، على رحيل حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم حصول الزمالك على توقيع محمد عواد حارس الإسماعيلى إلا أن المسئولين فى القلعة البيضاء مازالوا يتفاوضون مع عدة حراس تحسبًا لفشل المفاوضات مع أندية أحدهما، وذلك فى إطار خطة الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للاصابة بقطع فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الذى يخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر حتى 19 يوليو الجارى.

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وفى الوقت نفسه، اشترط أحمد عادل عبد المنعم الحصول على 21 مليون جنيه وإدراجه ضمن الفئة الأولى للموافقة على الانضمام لصفوف الزمالك، وأخبر حارس الأهلى السابق مسئولى الزمالك بطلباته خلال الجلسة التى عقدت أمس الأول الخميس، بين الطرفين، ومازال التفاوض مستمراً بين الطرفين ولم يحسم بشكل نهائى حتى الوقت الحالى.

واشترط نادى المقاصة على الزمالك الحصول على هذا المبلغ للموافقة على بيع حارسه للزمالك، للتفاصيل اضغط هنا