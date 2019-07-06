شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم زياش "مجاش"..نجم المغرب بطل الوداع الحزين لأسود الأطلسى فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ليلة حزينة ومفاجأة غير سارة لعشاق أسود الأطلسي ودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، عقب الخسارة أمام منتخب بنين بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، في المباراة التي استضافها استاد السلام .

حكيم زياش اسم طالما تردد على مسامع الجماهير المصرية، فمن لا يعرف سليل أسود الأطلسي الذي صال وجال على المستطيل الأخضر سواء مع فريقه الهولندي أياكس أمستردام أو منتخب المغرب، قبل أن يقف النجم المغربي مكتوف الأيدي ليشاهد كما شاهد الجميع منتخب المغرب يودع البطولة الأفريقية من دور الـ 16، عاجزاً عن تقديم المساعدة .

صاحب الـ 26 عاماً والذي بلغت قيمته التسويقية 40 مليون يورو أي ما يعادل 746.900 مليون جنيه مصري، شارك مع أسود الأطلسي في 23 مباراة دولية سجل خلالهم 12 هدفاً، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

فالمغرب الذي تأهل كأول مجموعته لم يسجل في البطولة سوى ثلاثة أهداف فقط لم تكن كافية لأن يستكمل أسود الأطلسي المشوار بعد أن كانوا في أوائل الدول المرشحة للتتويج باللقب القاري.

حكيم زياش أهدر فرصة الفوز القاتل للمغرب على بنين، خلال المباراة بعدما تسبب في ضياع ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح المغرب، لتمتد المباراة بعد ذلك إلى ركلات الجزاء والتي انحازت لمنتخب السناجب على حساب الأسود.

عدسة الخليج 365 التقطت صوراً للنجم المغربي خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب المغرب .



حكيم زياش يؤدى السلام الوطني للمغرب



حكيم زياش

Advertisements



حكيم



زياش (2)



زياش مع منتخب المغرب



زياش



النجم-المغربي



حكيم زياش (2)



حكيم زياش (3)



حكيم زياش لاعب المغرب