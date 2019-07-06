7 معلومات مهمة عن مباراة مصر وجنوب افريقيا في كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي صوب استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً حيث تقام مباراة مصر وجنوب افريقيا والتي تقام ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية. واستقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب الأولاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 خاصة أن الفريق يضع الحصول على اللقب فى أهم أولوياته لإسعاد الجماهير المصرية التى لا ترضى بأقل من ذلك وخوض اللقاء بعناصر الخبرة كما حدث فى مباراتى الإفتتاح أمام زيمبابوي ثم الكونغو الديمقراطية حيث سيتم الدفع بمحمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وفى الوسط محمد النني و طارق حامد وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن. الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة في السطور التالية: ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا ـ منتخب مصر تأهل كأول المجموعة الأولى بعدما حصد 9 نقاط Advertisements ـ منتخب جنوب أفريقيا تأهل كأحد أفضل منتخبات في المركز الثالث بمجموعته ـ التاريخ ينحاز للفراعنة في مواجهة منتخب الأولاد بانتصارين مقابل تعادل وهزيمة ـ 194.200 مليون يورو هو حجم القيمة التسويقية لمنتخب مصر بما يوازي 3,626 مليار جنيه مصري ـ 30.150 مليون جنيه استرليني هو حجم القيمة التسويقية لمنتخب جنوب افريقيا، بما يوازي 629.400 مليون جنيه مصري ـ اختارت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 الحكم الجابوني إريك أوتوجو كاستان، لإدارة مباراة مصر وجنوب إفريقيا.

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