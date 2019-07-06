شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم 4 حراس لمعسكر أسبانيا واستمرار البرنامج التأهيلى لإكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالأهلي أن البرنامج العلاجي الذى يؤديه شريف إكرامي حارس الفريق حالياً في ألمانيا يسير بشكل جيد حيث سيعود الحارس خلال أيام لاستكمال البرنامج التأهيلي بالقاهرة.

وعاد شريف إكرامي إلى المانيا مؤخراً بعدما سبق وأجرى عملية جراحية مؤخراً في المانيا لإزالة عظام زائدة في الركبة حيث أدى الحارس برنامجا تأهيليا في القاهرة ثم عاد إلى ألمانيا قبل أيام.

وأوضح طارق سليمان إنه يتواصل مع شريف إكرامي لمعرفة سير البرنامج التأهيلي ، موضحاً أن الحارس يواصل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفاؤه.

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وقال سليمان إن الجهاز الفني ضم 4 حراس مرمى لمعسكر اسبانيا هم: علي لطفي وأحمد طارق ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال المشاركة في التدريبات والمباريات الودية.

وأشار سليمان إلى إن تواجد الحراس الأربعة جاء بهدف الوصول بهم إلى أفضل مستوى من الجاهزية، من خلال التجارب الودية المميزة التي يخوضها الفريق على هامش المعسكر، مما يساهم في زيادة خبرات الجميع.

وقال إن الجهاز الفني قام بضم مصطفى شوبير رغم استمراره في التأهيل وحاجته لعدة أيام للانتظام في التدريبات الجماعية؛ للاستفادة من أجواء المعسكر.

وأوضح سليمان أن الجهاز الفني سعيد للغاية بالمردود الذي يقدمه محمد الشناوي مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر حاليا بعد اختياره أفضل حارس في دور المجموعات، متمنيًا أن يحالفه التوفيق وأن يكون له بصمة في تتويج المنتخب بكأس البطولة.