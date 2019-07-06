المقاولون يشكل لجنة قانونية للمطالبة بإغلاق الأكاديمية الوهمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب لجنة برئاسة كمال بحبح مسؤل الشئون القانونية بالنادى، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوق نادى المقاولون العرب بعد اكتشاف أكاديمية وهمية تحمل اسم النادى بملعب سبورتنج سيتى بالدلنجات التابع لمحافظة دمنهور . وضمت اللجنة كلا من كمال بحبح المستشار القانونى ويسرى عبد الغنى المشرف على الأكاديميات ومحمد عبد الله المسؤل الإعلامى وأحمد فهمى مسؤل الأمن وتم عمل محضر للواقعة للمطالبة بإغلاق الأكاديمية ومعاقبة المسؤلين حتى لاتتكرر هذه الظاهرة . وتستمر الاختبارات حتى الحادى عشر من شهر يوليو المقبل، وكان محمد رضوان قد نفى إقامة الاختبارات فى أكاديميات خاصة خارج النادى، مشيرًا إلى أن المقاولون العرب لن يتهاون فى حقه وأن الشئون القانونية للنادى سوف تقوم باتخاذ اللازم تجاه الأكاديميات التى تدعى ذلك.

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