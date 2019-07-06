شكرا لقرائتكم خبر عن سوائل طبيعية لـ محمد صلاح للعلاج من نزلة البرد قبل مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الطبى لمنتخب مصر، بقيادة محمد أبو العلا، على منح محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى سوائل طبيعية لعلاجه من نزلة البرد الشديدة التى تعرض لها اللاعب مؤخراً وغاب عن التدريب قبل الأخير للفريق قبل مواجهة جنوب أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولى فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى، وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

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تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.