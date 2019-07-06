صاحب لافتة "باصي لصلاح يا ماني" في مباراة السنغال: "نفسي ميبقاش أناني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الله عويس:

قبل لحظات من دخوله استاد القاهرة، فكر مصطفى عاصم في توجيه رسالة إلى "ساديو ماني"، لاعب نادي ليفربول ومنتخب السنغال، مفادها أن مرحبا بك في مصر و"باصي لصلاح"، فالتقطت عدسات المصورين لافتته التي رفعها طيلة مباراة السنغال وأوغندا.

عن طريق الخطأ، حجز مصطفى الذي يعمل مهندسا بهيئة قناة السويس تذكرة لحضور مباراة السنغال وأوغندا، بدلا من مصر وجنوب أفريقيا، لكنه لم يشأ تفويت حضور المباراة التي دفع ثمن حضورها: "قلت كده كده دفعت، فخلاص بقى هحضر، وجيت من بورسعيد للقاهرة عشان الماتش".. يحكي الشاب الذي فكر في أمر مميز يفعله في أثناء المباراة، فاتجه إلى أقرب مكتبة في محيط استاد القاهرة، وطلب من العامل بها طباعة ورقة دوّن عليها باللغة الإنجليزية ما ترجمته "مصر تحبك يا ماني"، ودوّن بالعربية الجملة الأخرى: "قلت عشان لو شاف اللي بالإنجليزي يتبسط، وبعد كده حد يترجم له العربي، ويعرف إننا عايزينه ميبقاش أناني مع صلاح".

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يلعب ماني وصلاح في ليفربول الإنجليزي، ويرى الشاب أن اللاعب السنغالي أناني بعض الشيء: "بيبقى فيه انفرادات لصلاح ويقدر يحط جون بس ماني مش بيباصيله".

التقط مصطفى لنفسه صورة مع اللافتة ومن خلفه يوسف، الشاب الذي طبع له الورقة مقابل 5 جنيهات، ثم اتجه إلى الملعب، وهناك لاقى ترحيبا من جمهور السنغال، قبل أن يتجه له أحدهم، ويخبره بعربية فصيحة: "أخبر صلاح أن يمرر هو الكرة لماني، نعتبر أن صلاح هو الأناني وليس العكس"، ليضحك الشاب طويلًا، ويتعرف على إبراهيم، الشاب الذي أتى من السنغال للدراسة في جامعة الأزهر: "وقعدنا نضحك واتعرفنا على بعض، وهنتواصل بعد كده، ولما غيره فهم محتوى الرسالة فضلوا يقولولي قول لصلاح يباصي لماني".

لم يتوقع مصطفى أن تلتقط العدسات لافتته وهو يقف بها، فوجئ بالأمر عقب عودته لمنزل أخته في القاهرة، وتابع عددًا من المواقع التي نشرت الصورة: "المهم إن الناس تاخد الموضوع بمحبة وإن ده مجرد هزار، ونفسي ماني يشوفها ويطبقها بقى".