اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا تكرم نجل الشهيد ساطع النعماني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، تكريم رجل من أبطال مصر وهو الشهيد ساطع النعماني وتحقيق حلم نجله في أن يكون جزء من مباراة للمنتخب المصري، وذلك حين يلتقي الفراعنة مع جنوب أفريقيا مساء السبت
وأشارت اللجنة ـ عبر بيان رسمي صادر عنها ـ إلى أن نجل الشهيد سينضم لبرنامج الشباب في البطولة ويدخل إلى أرض الملعب في تمام التاسعة ويده في يد نجم من نجوم منتخبي مصر وجنوب أفريقيا مع الأطفال المرافقين للفريقين.
وقال محمد فضل مدير البطولة عن ذلك: "شعبية كرة القدم تجعلها دائما قادرة على خدمة المجتمع وإيصال رسائل إيجابية للناس"
وتابع "واللجنة المنظمة تحاول دائما تطبيق مبدأ اللعب من أجل رسالة إيجابية ونحن فخورون للغاية بالتواصل مع أسرة الشهيد ساطع النعماني وتحقيق حلم نجله".
وأتم فضل"هناك بالطبع العديد من الجوانب الإيجابية التي نحاول خدمتها، لكن تحكمنا دائما القواعد والشروط المنظمة للبطولة، لهذا قدر الاستطاعة نعمل بشكل متواصل مع الجميع لتقديم أجمل صورة لمصر".
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