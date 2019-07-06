مدير المنتخب: الونش جاهز لمباراة جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( د ب أ):

أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، جاهزية المدافع محمود الونش للمباراة المقررة اليوم السبت أمام منتخب جنوب أفريقيا في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو الجاري.

وأوضح لهيطة أنه جرى التأكد من أن الإصابة التي تعرض لها الونش أمس الجمعة خلال تدريبات المنتخب (الفراعنة)، لن تمنعه من التواجد مع الفريق في مباراة اليوم، مشيرا إلى أن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب أكد على جاهزية اللاعب.

ولم يستكمل الونش تدريبات المنتخب أمس إثر الإصابة، وجرى في البداية تشخيص حالة الإصابة بأنها التواء خفيف في الكاحل.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري سيفتقد في مباراة اليوم جهود أحمد حسن "كوكا" إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي 2 / صفر يوم الأحد الماضي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، وجرى الإعلان يوم الاثنين أنه سيغيب لفترة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام.