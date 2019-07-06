الاتحاد البرازيلي يحسم مستقبل مدرب “السامبا”

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المدرب تيتي سيستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الأول، بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق أمام منتخب بيرو المقررة غداً الأحد، في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019).

وذكر الاتحاد في بيان: “الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعبر عن ثقته في عمل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة المدير الفني تيتي، ونؤكد أن هذه العلاقة ستستمر”.

وكانت شائعات قد أثيرت حول إمكانية أن يرحل تيتي (58 عاماً) طواعية عن منتخب “السامبا” الذي يتولى تدريبه منذ 3 سنوات.

وكان تيتي قد جدد عقده في العام الماضي ليستمر مع “راقصي السامبا” حتى نهاية كأس العالم 2022.

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أما مساعد تيتي، سيلفينيو، فسيرحل إلى نادي ليون الفرنسي فيما سينضم إيدو غاسبار، منسق المنتخب البرازيلي، إلى نادي آرسنال الإنجليزي.

وأعرب لاعبون في المنتخب البرازيلي عن أملهم في بقاء تيتي مع السامبا، وصرح اللاعب ماركينيوس قائلاً: “هو مدرب حقق نتائج جيدة، كما أنه يحظى بحب وثقة الفريق”، وقال زميله كاسيميرو: “الأرقام تتحدث عن نفسها، ولابد من احترام تيتي فهو الفائز”.

ويسدل المنتخب البرازيلي “راقصو السامبا” الستار غداً الأحد، على فعاليات النسخة الـ46 من بطولات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، والتي تستضيفها بلاده، بمواجهة منتخب بيرو في المباراة النهائية للبطولة على ملعب إستاد ماراكانا العريق في ريو دي جانيرو.

وسبق للمنتخب البرازيلي التتويج بلقب البطولة 8 مرات، بينما فاز منتخب بيرو بالبطولة مرتين فقط.