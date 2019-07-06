ساسي: تونس ستظهر بوجه مختلف أمام غانا

اعترف لاعب وسط تونس فرجاني ساسي، بأن فريقه لم يلعب بشكل جيد في الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، لكنه تعهد بالظهور بوجه مختلف عند مواجهة غانا في دور الـ16 بعد غد الإثنين.

وتأهلت تونس لأدوار خروج المغلوب دون تحقيق أي فوز في 3 مباريات بدور المجموعات إذ تعادلت 1-1 مع أنغولا، ونفس النتيجة أمام مالي ثم تعادلت مع موريتانيا بدون أهداف.

وقال ساسي لموقع الاتحاد التونسي للعبة اليوم السبت: “لم يكن الأداء جيداً في الدور الأول ولم نقدم المستوى الذي يرتقي للتوقعات في المباريات الثلاث التي خضناها”.

وأضاف صانع لعب الزمالك المصري: “يدرك كل اللاعبين أنهم لم يظهروا بمستواهم الحقيقي ويشعرون بالمسؤولية لكن المهم أننا تأهلنا، سنسعى للتعويض أمام غانا والظهور بوجه مختلف واللعب برجولة وشراسة”.

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ولم يبدأ ساسي، العائد من إصابة طويلة، في التشكيلة الأساسية للمدرب آلان غيريس في أول 3 مباريات لكنه أكد جاهزيته لبدء لقاء غانا.

ووصف ساسي ما يتردد حول غضبه من البقاء بمقاعد البدلاء بأنها مجرد “شائعات” وأوضح: “أنا جاهز للعب أمام غانا ويمكنني اللعب أساسياً أو الدخول بديلاً والأمر متعلق باختيارات المدرب”.

وتابع: “أشارك في نهائيات كأس الأمم للمرة الثالثة وأملك الخبرة، ولن أغضب لأنني لم ألعب ويمكنني مساندة زملائي حتى من خارج أرض الملعب”.

وتتمسك تونس بالأمل في الذهاب لأبعد نقطة بالبطولة التي حصدت لقبها مرة واحدة حين استضافت النهائيات في 2004.