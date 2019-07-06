رسمياً.. موراتا ينتقل نهائياً إلى أتلتيكو مدريد

سينتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المعار إلى أتلتيكو مدريد، بصورة نهائية إلى فريق العاصمة الإسبانية في نهاية موسم 2019-2020 بحسب ما أعلن تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت.

وانتقل موراتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وخاض في صفوفه 17 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف.

أما في صفوف تشيلسي، فسجل الإسباني الدولي 24 هدفاً في 72 مباراة وأحرز في صفوفه كأس إنجلترا الموسم قبل الماضي.

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وقال موراتا على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسمياً”.

أما أتلتيكو فأصدر بياناً جاء فيه “سيلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة الموسم المقبل كما اتفقنا عليه عندما انضم إلى الفريق في يناير (كانون الثاني) الماضي خلال فترة الانتقالات وستصبح عملية الانتقال بصورة دائمة في بداية موسم 2020-2021”.

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعاقد مع الموهبة البرتغالي الصاعدة جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو وهي خامس أغلى صفقة في التاريخ في حين سيتركه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان المرجح انتقاله إلى صفوف برشلونة.