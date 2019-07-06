تقارير: نجم كرة السلة كاوي ليونارد ينضم إلى لوس أنجليس كليبرز

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن النجم كاوي ليونارد، الفائز بلقب أفضل لاعب في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بصدد الرحيل عن تورونتو رابتورز والانضمام إلى صفوف لوس أنجليس كليبرز.

ونجح ليونارد في مساعدة فريق تورونتو رابتورز الكندي في التتويج للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إثر الفوز في النهائي على جولدن ستيت واريورز 4 / 2 في سلسلة حسمت خلال ست مباريات.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، قرر الانضمام إلى كليبرز، وذلك في صفقة انتقال حر، مستغلا البند الذي يسمح له بفسخ العقد مع رابتورز قبل عام من نهايته.

وكان ليونارد قد توج أيضا بلقب أفضل لاعب في سلسلة نهائي الدوري في عام 2014، إثر عروضه المبهرة حينها مع سان أنطونيو سبيرز.

وتجدر الإشارة إلى أن كليبرز خسر أمام واريورز في أول الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) في الموسم المنقضي.