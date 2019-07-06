طارق يحيى يطالب لاعبي منتخب مصر بالتفاعل مع الجمهور

طالب طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، من لاعبي منتخب مصر بضرورة التفاعل مع الجماهير المصرية التي تقوم بمساندتهم خلال المباريات.

وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية إن حالة الحب بين الجمهور ولاعبي منتخب مصر خلال بطولة الأمم الأفريقية في 2006، كانت أهم أسباب

فوز الفراعنة باللقب.

وأوضح "لابد من وجود تفاعل بين اللاعب والجماهير، وهو من يستطيع أن يجلب الجمهور لصفه، عن طريق التعامل مع الواقع باحترافية وحب، وتجنب الحزن من أي انتقاد جماهيري".

وواصل "اللاعبين يجب أن يكونوا قدوة، وبعد المباراة تظل في الملعب وتقوم بتحية الجماهير، والذين حينها سينسوا الأداء حتى وإن كان سيئا، وسيقوموا بتحية اللاعبين على الفوز".

يذكر أن منتخب مصر سيواجه في التاسعة من مساء اليوم، نظيره الجنوب افريقي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.