أرسنال يعرض النني على كريستال بالاس مقابل إتمام صفقة زاها

قدم نادي أرسنال الإنجليزي عرضًا جديدًا لإدارة كريستال بالاس، للحصول على خدمات ويلفريد زاها، مهاجم منتخب كوت ديفوار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن نادي أرسنال يدرس الاستغناء عن أحد لاعبيه لصالح كريستال بالاس، بجانبدفع مبلغ من أجل التعاقد مع ويلفريد زاها في الميركاتو الحالي.
وأضافت الصحيفة أن أرسنال يدرس دخول أي من الثلاثي محمد النني وكارل جينكنسون وتشامبرز في صفقة تبادلية مع كريستال
جديرًا بالذكر أن محمد النني شارك في 17 مباراة فقط مع أرسنال هذا الموسم، منها 8 في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي توج بلقبها مانشسترسيتي.
وشارك زاها الموسم الماضي مع كريستال بالاس في 34 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.
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