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نابولي يجهز عرضًا مغريًا لضم إيكاردي من إنتر ميلان

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يستعد نادي نابولي الإيطالي لتقديم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم  فريق إنتر ميلان، في الإنتقالات الصيفية الحالية الحالية.

ونقلت صحيفة " جازيت ديللو سبورت " الإيطالية، أن فريق نابولي يرغب في إقتناص خدمات إيكاردي هذا الصيف، في صفقة تبادلية مع الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني، بالإضافة

إلى مبلغ قيمته 54 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، يريد إيكاردي معه في الفريق الموسم المقبل، حيث يرى أنه واحدًا من أفضل المهاجمين في العالم، وسيساعد الفريق في حصد لقب الدوري من يوفنتوس.

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ويعد إيكاردي هو أحد اللاعبين المفضلين ل"أوريليو دي لورينتيس" رئيس نادي نابولي، ويرى أنه رجل هذه المرحلة، وسيقود الفريق إلى منصات التتويج.

وتعد أبرز مشكلة واجهت نابولي الموسم المقبل، هي إضاعة الفرص، وذلك يرجع إلى عدم تواجد المهاجم الذي يستطيع ترجمتها إلى أهداف، لذلك يريد النادي التهاقد مع إيكاردي.

ولعب إيكاردي مع إنتر ميلان منذ إنتقاله 219 مباراة، إستطاع أن يسجل 124 هدفًا .

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