آرسنال يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

يسعى نادي آرسنال الإنجليزي إلى الدخول في مفاوضات من أجل ضم نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف الجانرز.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن نادي آرسنال سيدخل في صراع ضم لوكاس فاسكيز

لاعب ريال مدريد الإسباني، والذي يسعى كذلك لضمه كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وانتر ميلان الإيطالي.

وأضافت أنه على الرغم من رغبة أوناي

إيمري المدير الفني لآرسنال، في تدعيم خط دفاع الفريق، إلا أن النادي اهتم بضم فاسكيز تحسبًا لرحيل هنريك ميختريان.

ويحاول فريق آسنال تدعيم الفريق، على الرغم من وضع إدارة النادي مبلغا ضئيلا من أجل إبرام صفقات جديدة، وهو ما أصبح عائقا أمام الجانرز لضم لاعبين كبار.