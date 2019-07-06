آرسنال يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

يسعى نادي آرسنال الإنجليزي إلى الدخول في مفاوضات من أجل ضم نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف الجانرز.
وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن نادي آرسنال سيدخل في صراع ضم لوكاس فاسكيزلاعب ريال مدريد الإسباني، والذي يسعى كذلك لضمه كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وانتر ميلان الإيطالي.
وأضافت أنه على الرغم من رغبة أوناي
ويحاول فريق آسنال تدعيم الفريق، على الرغم من وضع إدارة النادي مبلغا ضئيلا من أجل إبرام صفقات جديدة، وهو ما أصبح عائقا أمام الجانرز لضم لاعبين كبار.
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