رسميًا.. موراتا ينضم إلى أتلتيكو مدريد بشكل نهائي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن التوصل لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي، لضم المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا بشكل نهائي عقب انتهاء فترة إعارته.

وانتقل موراتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي، ومن المنتظر أن يلعب موسم 2019/2020 المقبل أيضًا على سبيل الإعارة، قبل الانتقال بشكل نهائي في صيف 2020.

يذكر أن موراتا انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2017، قادمًا من صفوف ريال مدريد، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، إلا أن المهاجم الإسباني الدولي لم ينسجم بشكل كاف في صفوف النادي اللندني ليعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد عبر بوابة أتلتيكو.