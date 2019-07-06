ريال مدريد يغري مانشستر يونايتد بعرض خيالي للتخلي عن بوجبا

قدم ريال مدريد عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع " مانشستر إيفيننج نيوز " الإنجليزي، أن ريال مدريد قدم مبلغ 72 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حصول اليونايتد على جاريث بيل، أو

إيسكو، في مقابل التوقيع مع بوجبا هذا الصيف.

وأضاف الموقع الإنجليزي، أن المدرب الفرنسي زيدان يرغب في التعاقد مع بوجبا، لتدعيم وسط ميدانه، وليس لديه مانع في التفريط في خدمات كل من إيسكو أو

بيل.

وانتقل بوجبا إلى اليونايتد في صيف 2016، مقابل 86 مليون جنيه إسترليني، قادما من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة كانت وقتها هى الأغلى في تاريخ كرة القدم.

واستطاع بوجبا أن يقدم مستوى جيدا رفقة اليونايتد، وتحقيق لقب الدوري الأوروبي، ولكنه قرر بعد نهاية الموسم الرحيل عن قلعة " الاولد ترافورد "، رغبة منه في خوض "تحد جديد".