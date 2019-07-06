المقاولون يشكل لجنة قانونية للمطالبة بإغلاق الأكاديمية الوهمية

شكل محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب، لجنة برئاسة كمال بحبح مسئول الشئون القانونية بالنادي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تحفظ اسم نادي المقاولون العرب بعد اكتشاف أكاديمية وهمية تحمل اسم النادي بملعب سبورتنج سيتى بالدلنجات التابع لمحافظة دمنهور . المقاولون العرب بعد اكتشاف أكاديمية وهمية تحمل اسم النادي بملعب سبورتنج سيتى بالدلنجات التابع لمحافظة دمنهور . وضمت اللجنة، كلا من كمال بحبح المستشار القانوني ويسرى عبدالغنى المشرف على الاكاديميات ومحمد عبدالله المسئول الإعلامي وأحمد فهمى مسئول الأمن وتم عمل محضر للواقعة للمطالبة بإغلاق الأكاديمية ومعاقبة المسئولين حتى لا تتكرر هذه الظاهرة.

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