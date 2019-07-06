بالصور.. مصر تشارك في الدورة الأولمبية للجامعات الصيفية بنابولي

تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأستاذ الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تشارك مصر في الدورة الأولمبية للجامعات الصيفية الثلاثون (يونڤرسياد نابولي ٢٠١٩) بدولة إيطاليا في الفترة من ٧/١ إلي ٧/١٥ ).

وترأس البعثة المصرية، الأستاذ الدكتور فتحي ندا، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأستاذة الدكتورة هبة نوح، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الأستاذ الدكتور محمد كشك، عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأستاذ بهاء مختار، رئيس القطاع الفني بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وبمناسبة تمثيل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات لجمهورية مصر العربية في الدورة الأوليمبية للجامعات الصيفية الثلاثون يونفرسياد بنابولي بدولة إيطاليا ومشاركة مصر

بالمنافسة في ( العاب قوي - تايكوندو - رماية - چودو - سباحه ) سافرت البعثة المصرية علي ثلاثة أفواج كالتالي:

- الفوج الأول: يوم السبت الموافق ٦/٢٩ (البعثة الإدارية و القطاع الفني).

- الفوج الثاني: يوم الإثنين الموافق ٧/١ (بعثة الرماية و الچودو و السباحة).

- الفوج الثالث: يوم الجمعة الموافق ٧/٥ (بعثة العاب القوة و التايكوندو).

وكان في إستقبال البعثة المصرية الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية والسيد/ هشام محمد بدر، سفير مصر بدولة إيطاليا والأستاذ الدكتور/ ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان والتقوا بأعضاء بعثة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بمطار روما حيث نقل معالي وزير المالية للبعثة تحيات وآمال القيادات المصرية لتحفيز اللاعبين علي بذل أقصي جهد لحصد الميداليات والمراكز المتقدمة في الدورة

الأوليمبية وقام أيضا معالي سفير جمهورية مصر العربية بدولة إيطاليا بأنه متواجد معهم دائما لحثهم وتشجيعهم لتحقيق وحصد المراكز المتقدمة بالبطولة وأيضا لتذليل كافة العقبات التي تواجه البعثة داخل مدينة نابولي بدولة إيطاليا وحث الدكتور/ ماجد نجم جميع أفراد البعثة ببذل أقصي المجهود ورفع إسم مصر عاليا بين الدول المختلفة من خلال تحقيق الفوز في المنافسات وإنعكاس الصورة المشرفه لطلاب الجامعات المصرية بين جميع الجامعات العالمية والدولية.

وقد إتسم حفل الإفتتاح بالروعه والإبهار والإبداع في حفل إفتتاح ( يونفرسياد نابولي ٢٠١٩ )

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وذلك بحضور رئيس دولة إيطاليا وبعض من رؤساء الدول ولفيف من الوزراء والسفراء من ١٢٨ دوله وبمشاركة عدد ١٠ آلاف طالب وطالبة من مختلف جامعات العالم في عدد (١٨) رياضة أولمبيه وبحضور الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية والأستاذ/ هشام محمد بدر، سفير مصر بإيطاليا والأستاذ الدكتور/ ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان الذين أشادوا بالبعثه المصريه التى ظهرت بالمظهر المشرف فى طابور العرض بالأعلام المصريه والزى الرسمى للبعثه حيث تشارك مصر بعدد ٤٩ طالب وطالبه وكوكبه من أساتذة الجامعات ومدربين وإداريين من الإتحاد الرياضي المصري للجامعات .