شاهد.. زوجة راموس تستمتع بعطلتها في مصر

أعربت بيلار روبيو زوجة سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادتها أثناء قضاء "شهر العسل" في الغردقة بمصر. الغردقة بمصر. ونشرت بيلارا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، صورة لها هي وطفلها، وعلقت قائلة" العطلة في مصر"، وذكرت مدينة الغردقة على صورتها، وهو الأمر الذي لم يفعله راموس على أي صورة".

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