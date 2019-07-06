روبين نيفيز على رادار ميلان

يرغب نادي إي سي ميلان الإيطالي في التعاقد مع البرتغالي روبين نيفيز، لاعب خط وسط فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة " سبورت ميد إيست " الإيطالية، أن أي سي ميلانيرغب في اقتناص خدمات متوسط ميدان الذئاب في الصيف الحالي، في صفقة تبادلية مع المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا.
وانتقل روبن نيفيز إلى ولفرهامبتون في صيف 2017
واستطاع نيفيز أن يتأهل رفقة "الذئاب"، إلى الدوري الانجليزي الممتاز، وخطف بطاقة التأهل للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
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