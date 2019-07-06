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روبين نيفيز على رادار ميلان

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يرغب نادي إي سي ميلان الإيطالي في التعاقد مع البرتغالي روبين نيفيز، لاعب خط وسط فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة " سبورت ميد إيست " الإيطالية، أن أي سي ميلان

يرغب في اقتناص خدمات متوسط ميدان الذئاب في الصيف الحالي، في صفقة تبادلية مع المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا.

وانتقل روبن نيفيز إلى ولفرهامبتون في صيف 2017

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عندما كان يلعب النادي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 15.8 مليون جنيه إسترليني، كأكبر مبلغ يدفعه النادي في تاريخه.

واستطاع نيفيز أن يتأهل رفقة "الذئاب"، إلى الدوري الانجليزي الممتاز، وخطف بطاقة التأهل للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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