الأهلي يُحصن المالي “ألو ديانج” على طريقة كبار أوروبا

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أصرت إدارة النادي الأهلي المصري على تحصين اللاعب المنضم حديثًا لصفوف الفريق “أليو ديانج” بعقد طويل الأمد، ينتهي في يونيه 2024، على طريقة كبار أوروبا في تعاقداتهم الجديدة مع اللاعبين صغار السن.
ونجح الأهلي في شراء عقد اللاعب بشكل رسمي نظير 18 مليون جنيه مصري (حوالي مليون دولار)، نهاية الأسبوع من نادي مولودية الجزائر.
ألو ديانج /21 عامًا/ رُشح للانضمام لصفوف الأهلي في نهاية الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن المفاوضات توقفت لعدم قدرة النادي على بيع أحد لاعبيه الأجانب لافساح المجال لقيد لاعب أجنبي جديد.
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واستأنف الأهلي مفاوضاته مع اللاعب المالي الشاب في بداية الميركاتو الصيفي 2019، مطلع الشهر الجاري، ما أكد لجماهير النادي قرب رحيل النيجيري جونيور أجايي أو المغربي وليد أزارو.
وسافر مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي “أمير توفيق” إلى الجزائر لوضع الرتوش الأخيرة على بنود عقد ديانج مع مسؤولي المولودية أمس الجمعة.
وأعلن النادي بعدها بساعات قليلة نجاح الصفقة، وتوقيع ابن أكاديمية ديوليبا المالي على عقد مدته 5 أعوام دفعة واحدة مع بطل القرن الأفريقي، يستهدف تحصينه من العروض التي قد يتلقاها خلال الفترة القادمة من أوروبا، حال تألقه بصورة ملفتة مع الشياطين الحمر.
ولعب أليو ديانج 10 مباريات فقط في الدوري الجزائري بعد انضمامه للمولودية عام 2017، لكن في الموسم التالي 2019/2018 حجز لنفسه مكان دائم في التشكيلة الأساسية، ليشارك في 27 مباراة سجل خلالهم هدفين جاءا في الجولتين الأخيرتين من المسابقة أمام اتحاد بلعباس وجمعية عين مليلة.
وبسبب إجادة اللاعب في مركز الوسط الدفاعي رفقة مولودية الجزائر، تلقى عدة عروض جادة من دوريات “بلغاريا وتونس والسعودية” خلال فترة تفاوض الأهلي معه، لكن سفر أمير توفيق إلى الجزائر حسم كل شيء لصالح القلعة الحمراء.
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