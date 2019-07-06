رياضة | نابولي ويوفنتوس يتصارعان على مهاجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي ويوفنتوس يتصارعان على مهاجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت عن دخول ناديي يوفنتوس ونابولي في منافسة على ضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نابولي ويوفنتوس يتنافسان على ضم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي كان على مقربة من الانتقال إلى إنتر ميلان.

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وأكدت الصحف الإيطالية أن لوكاكو اتفق مع إنتر ميلان حول بنود العقد وقيمة الراتب السنوي، لكن مانشستر يونايتد رفض بيع المهاجم البلجيكي دون دفع مبلغ 75 مليون يورو على الأقل.

ويسعى نادي إنتر ميلان لتقليل القيمة المالية المطلوبة أما يوفنتوس يريد لوكاكو من أجل تعويض رحيل جونزالو هيجواين بينما نابولي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد بطلب من المدرب كارلو أنشيلوتي.