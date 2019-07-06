رياضة | أبكت من حولها.. مصورة مغربية تخطف الأضواء بعد وداع أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبكت من حولها.. مصورة مغربية تخطف الأضواء بعد وداع أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمصورة فوتوغرافية مغربية غطّت في نوبة بكاء عميقة بعد خروج منتخب بلادها المفاجئ من كأس الأمم الإفريقية أمام بنين في دور الـ16 أمس الجمعة. والتقط صورة المصورة المغربية صفاء سراج الدين أحد زملائها في المهنة، ولاقت الصورة تفاعلا وتعاطفا كبيرين وخصوصا من الشارع الكروي المغربي. وحقق منتخب بنين مفاجأة مدوية بإقصائه المنتخب المغربي أحد المنتخبات المرشحة لنيل لقب النسخة الـ32 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر لغاية 19 يوليو الجاري.

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