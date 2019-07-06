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رياضة | خطوة نارية من برشلونة لضم الصفقة المثيرة للجدل

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن محاولة أخيرة سيقوم بها رئيس برشلونة ماريا جوسيب بارتوميو، من أجل إقناع أتليتكو مدريد لضم الفرنسي جريزمان بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ120 مليون يورو على أقساط.

 

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم السبت: "نادي برشلونة لا يرمي المنشفة، رغم البيان الشديد اللهجة من أتليتيكو مدريد بخصوص عملية جريزمان".

وتابعت: "جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني سوف يحاول الحديث مرة أخرى مع إدارة نادي أتليتيكو مدريد، من أجل الحصول على خدمات جريزمان على شكل دفعات".

وكان أتليتكو مدريد أصدر بيانا رسميا أمس الجمعة، رفض فيه الطريقة التي يتعامل بها برشلونة في مفاوضاته مع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان.

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