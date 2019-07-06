رياضة | اللجنة المنظمة تكرم "ابن الشهيد" في مباراة مصر وجنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المنظمة تكرم "ابن الشهيد" في مباراة مصر وجنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إيمانا من اللجنة المنظمة بالدور المجتمعي والانساني لكرة القدم وقدرتها على إيصال رسائل للعالم أجمع، قررت اللجنة تكريم رجل من أبطال مصر وهو الشهيد ساطع النعماني وتحقيق حلم نجله في أن يكون جزء من مباراة للمنتخب المصري، وذلك حين يلتقي الفراعنة مع جنوب أفريقيا مساء السبت.

نجل الشهيد ساطع النعماني، ياسين سينضم لبرنامج الشباب في البطولة ويدخل إلى أرض الملعب في تمام التاسعة ويده في يد نجم من نجوم منتخبي مصر وجنوب أفريقيا مع الأطفال المرافقين للفريقين.

Advertisements

وقال محمد فضل مدير البطولة عن ذلك: "شعبية كرة القدم تجعلها دائما قادرة على خدمة المجتمع وإيصال رسائل إيجابية للناس".

وتابع "واللجنة المنظمة تحاول دائما تطبيق مبدأ اللعب من أجل رسالة إيجابية ونحن فخورون للغاية بالتواصل مع أسرة الشهيد ساطع النعماني وتحقيق حلم نجله".

وأضاف فضل "هناك بالطبع العديد من الجوانب الإيجابية التي نحاول خدمتها، لكن تحكمنا دائما القواعد والشروط المنظمة للبطولة. لهذا قدر الاستطاعة نعمل بشكل متواصل مع الجميع لتقديم أجمل صورة لمصر".