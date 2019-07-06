رياضة | سموحة يقترب من كريم بامبو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يقترب من كريم بامبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر في مفاوضات جادة للتعاقد مع كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة جلسة مع اللاعب، خلال الساعات المقبلة للاتفاق على الأمور المادية والحصول على توقيعه، بعد موافقته المبدئية باللعب ضمن صفوف الفريق السكندري، بالموسم الجديد.

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وكان حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري أوصى مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع بامبو، لتدعيم خطه الهجومي ومعالجة العقم التهديفي الذي لازم الفريق في الموسم الماضي.

وتلقى بامبو العديد من العروض الداخلية والخارجية للرحيل ويعد أبرزها الأهلي إلا أن تعثر المفاوضات بالأيام الماضية جعل اللاعب يحول بصلته صوب الإسكندرية.

ورفض بامبو، التجديد لصفوف الدراويش بسبب ضعف المقابل المادي مفضلا الخروج عن القلعة الصفراء بحثا عن ترضية طموحاته بالميركات الصيفي.