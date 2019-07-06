رياضة | رسميا.. ألفارو موراتا من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ألفارو موراتا من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتواجد ألفارو موراتا في صفوف أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وكشف أتلتيكو مدريد عن اتفاقه مع تشيلسي على استعارة ألفارو موراتا من جديد في موسم 2019-2020، مع شرط شرائه مطلع الموسم المقبل نظير 50 مليون يورو.