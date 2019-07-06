رياضة | عاجل.. الأهلي يصدم كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يصدم كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صدم النادي الأهلي محمود كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ورفض الأهلي الدخول في المزايدات على ضم محمود كهربا من الزمالك خلال الميركاتو الصيفي بعد تمديد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب القلعة الحمراء لمدة موسم جديد من هيديرسفيلد الإنجليزي.
يرى مسئولو الأهلي أنه لا جدوى من ضم محمود كهربا بسعر عال بعد تمديد إعارة رمضان صبحي لذلك إما أن ينهي كهربا ارتباطه بالقلعة البيضاء أولًا أو عدم ضمه للأحمر.