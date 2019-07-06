رياضة | ميسي يحلم بنهاية سعيدة أمام تشيلي في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحلم بنهاية سعيدة أمام تشيلي في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، وذلك عندما سيتواجه منتخب بلاده الأرجنتين ضد تشيلي مساء اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "ميسي يريد أن يودع "كوبا أمريكا" بابتسامة، لذلك سيكون حاضرا في التشكيلة الأساسية مساء اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع".

وأضافت الصحيفة أن ميسي كان بإمكانه طلب الحصول على الراحة وعدم خوض المباراة ضد تشيلي، لكنه لا يقلل من قيمة اللقاء ويرى أن المركز الثالث سيكون أفضل شيء ممكن بعدما فقد الفرصة في التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

ولقي منتخب الأرجنتين هزيمة مريرة على يد غريمه التقليدي البرازيل في السوبر كلاسيكو في الدور نصف النهائي للبطولة القارية بهدفين نظيفين.