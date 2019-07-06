رياضة | إدريسا جاي نجم السنغال يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن قوة بنين وأحلام اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدريسا جاي نجم السنغال يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن قوة بنين وأحلام اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف إدريسا جاي نجم المنتخب السنغالى ولاعب إيفرتون الإنجليزي بصعوبة مواجهة منتخب بنين، فى دور ال 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال جاي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "منتخب بنين، منتخب قوى، ويقومون بالعمل الدفاعى بشكل جيد جداً وعلينا أن نحترمهم خاصة بعد مستواهم ونتائجهم خلال البطولة، وسنحاول الفوز بالمباراة ".

Advertisements

وأضاف جاي: "مباراة أوغندا أمس، بالطبع كانت صعبة أمام خصم قوى ولكن كنا دائماً نريد الكرة الثانية للاستحواذ عليها لذلك نحن مسرورون بالفوز عليهم ومسرورون بالصعود ".

وعن طموحات السنغال فى البطولة، قال:"بالطبع طموح الفريق وطموحى هو التتويج بالبطولة".