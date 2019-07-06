رياضة | العالم يترقب.. البرازيل من أجل العودة للألقاب أمام بيرو بنهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العالم يترقب.. البرازيل من أجل العودة للألقاب أمام بيرو بنهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد الأحد إلى ملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الذي يستضيف نهائي "كوبا أمريكا 2019" بين المنتخبين البرازيلي والبيروفي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ويريد المنتخب البرازيلي تثبيت قاعدة التتويج بالبطولة القارية في كل مرة استضافت فيها "كوبا أمريكا".

واستضافت البرازيل البطولة القارية أعوام 1919 و1922 و1949 و1989 ونجحت في كل مرة بالتتويج بلقبها وستكون مرشحة مرة جديدة للظفر به للمرة التاسعة لا سيما بأنها سحقت البيرو بخماسية نظيفة في دور المجموعات في النسخة الحالية.

وسيكون مفتاح الفوز في المباراة النهائية، قدرة البرازيل على المحافظة على نظافة شباكها كما فعلت طوال هذه النسخة حتى الآن.

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ويعرف مدافعو البرازيل مكمن الخطورة في البيرو وهو قلب الهجوم باولو غيريرو الذي يعرفه أيضا الجمهور البرازيلي جيدا لأنه يلعب في الدوري المحلي منذ 7 سنوات.

واستعاد المنتخب البيروفي توازنه بشكل كبير بعد خماسية البرازيل في الدور الأول، وأزاح الأوروغواي حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في كوبا أمريكا (15 مرة) بركلات الترجيح في ربع النهائي، ثم تشيلي حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين بفوز لافت بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

وهذه المرة، هي الثانية فقط التي تبلغ فيها البيرو المباراة النهائية لبطولة "كوبا أمريكا" التي انطلقت قبل 103 أعوام، وقد توجت باللقب عام 1975 في مباراة فاصلة بعدما تبادلت الفوز مع كولومبيا ذهابا وإيابا.

كما توجت باللقب عام 1939 عندما كانت البطولة تلعب بنظامها القديم (الدوري في مجموعة واحدة بمشاركة خمسة منتخبات).

وتوجت البرازيل باللقب ثماني مرات بينها أربع مرات بين 1997 و2007.