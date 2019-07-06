رياضة | جوزيه مورينيو يزور الأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه مورينيو يزور الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، على زيارة الاهرامات صباح اليوم، السبت، قبل مشاركته في الاستديو التحليلي لمباراة مصر وجنوب إفريقيا، بالأمم الإفريقية.

ووصل مورينيو إلى القاهرة أمس الجمعة، ويشارك في تحليل مباراة الفراعنة اليوم، على قناة "تايم سبورت"، بعد إعلان مجموعة إعلام المصريين عن التعاقد مع المدير الفني لتحليل مباريات البطولة التي تستتمر حتى 19 يوليو الجاري.