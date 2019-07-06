رياضة | رسميا.. ميلان يخطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ميلان يخطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي ميلان الإيطالي مع ثيو هيرنانديز لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن ميلان أنه تعاقد بشكل نهائي مع ثيو هيرنانديز لاعب فريق ريال مدريد لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

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وأشارت تقارير إلى أن قيمة انتقال هيرنانديز إلى ميلان بلغت 20 مليون يورو، ولا يوجد في عقد اللاعب أي بند يسمح لريال مدريد بإعادة الشراء مستقبلًا.

يُذكر أن ثيو هيرنانديز، وصل إلى مدينة ميلانو في بداية هذا الأسبوع، واجتاز الفحص الطبي في العيادات الخاصة بالروسونيري.

وخرج ثيو هيرنانديز من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، خاصة بعد تجديد الثقة في البرازيلي مارسيلو، والتعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي.