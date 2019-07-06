رياضة | تحديد مسددي ركلات الترجيح أمام جنوب إفريقيا.. مدافع يسحب رقم 1 من صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد مسددي ركلات الترجيح أمام جنوب إفريقيا.. مدافع يسحب رقم 1 من صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مسددي ركلات الترجيح في حالة الوصول إليها أمام جنوب إفريقيا في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

Advertisements

واختار مدرب منتخب مصر محمود علاء مدافع الزمالك ليكن رقم 1 في تسديد ركلات الترجيح ومعه أحمد حجازي ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وأيمن أشرف.

ويلعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات دور الـ16 من أمم إفريقيا التي تنتهي بخروج المغلوب ووداع البطولة.