رياضة | تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع أمام مصر

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استقر ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا على تشكيل فريقه لمباراة منتخب مصر مساء اليوم في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: مكوانازى – هالاتشاوايو – هلانتي - تاماسانكا مخيزى

خط الوسط : موكوتيو - - زونجو - سيريرو

خط الهجوم : ليبو موتيبا - ثيمبا زواني - بيرسي تاو

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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمود حسن "ريزيجيه – مروان محسن – محمد صلاح.