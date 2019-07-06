رياضة | مصر وجنوب إفريقيا.. التاريخ يعاند أصحاب الأرض أمام الأولاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وجنوب إفريقيا.. التاريخ يعاند أصحاب الأرض أمام الأولاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب منتخب مصر مع جنوب إفريقيا على استاد القاهرة في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويخوض منتخب مصر البطولة الحالية على أرضه ويتطلع لاستعادة اللقب القاري الغائب عنه منذ أن توج به في 2010 للمرة السابعة.

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ولعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا 11 مباراة فاز في 4 مباريات فقط وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وهو ما يعني أن التاريخ لا يقف في صالح أصحاب الأرض.