رياضة | إف سي مصر يتعاقد مع مهاجم بتروجت الأسبق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يتعاقد مع مهاجم بتروجت الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر على توقيع اللاعب محمد شاهين مهاجم فريق أمانة بغداد العراقي، لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعد شاهين لاعب سابق في صفوف أندية المنصورة، وبتروجت، قبل الانضمام للفريق العراقي في الموسم الماضي.

وقام اللاعب بالتوقيع لفريقه الجديد في حضور عمرو صفوت مدير التعاقدات بنادي مصر، وميدو حزين وكيل اللاعبين.

وكان نادي مصر قد أعلن مؤخراً عن ضم الثنائي محمد عادل عبد الفضيل من صفوف نادي الإتحاد السكندري، وكليف لاعب فريق نياكيا الكيني.