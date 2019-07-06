رياضة | أرسنال يطلب ضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يطلب ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن وجود مفاوضات من جانب نادي أرسنال الإنجليزي، لضم لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية اليوم إن أوناي إيمري المدير الفني لارسنال طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع لوكاس فاسكيز، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

الصحيفة أكدت أن هناك عرض من الجانرز بقيمة 33 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات، وهو عرض قد تفكر فيه إدارة الريال جيدا في ظل رغبتها في بيع أكثر من لاعب خاصة بعد شراء عدد كبير من اللاعبين هذا الصيف.