إنتر ميلان: ناينجولان وإيكاردي خارج حساباتنا

أعلن إنتر ميلان، اليوم السبت، أن لاعبيه، رادجا ناينجولان وماورو إيكاردي، خارج حسابات الفريق للموسم المقبل.

فقد نقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، أن البلجيكي والأرجنتيني لن يستمرا ضمن صفوف النيراتزوري.

ولا يريد أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر، استمرار ناينجولان مع الفريق، حيث يفضل التعاقد مع نيكولو باريلا من كالياري، أو أرتورو فيدال من برشلونة، لتعزيز خط الوسط.

كما اتسمت العلاقة بين إيكاردي وإدارة إنتر بالتوتر، في الموسم المنتهي، بسبب مماطلة اللاعب في التوقيع على عقد جديد، ولذلك قرر مسؤولو النيراتزوري سحب شارة القيادة منه.

يذكر أن نابولي ويوفنتوس مهتمان بالحصول على خدمات إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لتقارير صحفية.