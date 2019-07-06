شكرا لقرائتكم إكرامى: الشناوى قدم مستوى جيدا ببطولة أمم أفريقيا و"ربنا يسترها معاه"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى إكرامى الشحات نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، من مواصلة محمد الشنازى حارس مرمى المنتخب الوطنى، مواصلة التألق خاصة فى ظل الضغط الجماهيرى مع دخول البطولة فى منحنى جديد وحسابات صعبة قائلاً: "ربنا يسترها معاه". وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"سوبر كور"، الشناوى يقدم مستوى جيد حتى الآن مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية. ويلتقى المنتخب الوطنى مع جنوب أفريقيا اليوم فى إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، حيث تقام المباراة فى التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولى، فى البطولة التى تقام بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.

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